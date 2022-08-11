Красноярск, , 10:40 — REGNUM В центре Красноярска открылась фотовыставка под открытым небом «Посмотри в глаза Донбассу». Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

11 августа фотовыставку посетил губернатора Красноярского края Александр Усс. На ней представлены чёрно-белые портреты и истории детей, родившихся и выросших в зоне боевых действий в Донбассе. Некоторые из детей, родившиеся после 2014 года, никогда не видели мирного неба над головой.

«Это выставка из пронзительных историй детей от двух до 12 лет, живущих в зонах обстрелов Донбасса», — подчеркнул Усс. По его словам, фотографии «говорят яснее всяких слов, порой они кричат».

«Услышать этот немой крик должен каждый», — подытожил губернатор.

Напомним, российские военные корреспонденты Ирина Лашкевич и Даниил Богдан в 2017 году работали над художественным фотопроектом о детях, живущих в обстреливаемых районах Донбасса. Собирая фотографии и истории, военкоры прошли по прифронтовым зонам десятки километров. Дети рассказали им, как учатся прятаться от снарядов и различают калибры боеприпасов по звуку.

В марте 2022 года выставка открылась в Москве и Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге и Иркутске. Теперь увидеть эти фотографии смогут и красноярцы — они размещены на пешеходной зоне улицы Дзержинского между проспектом Мира и улицей Карла Маркса.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь лет развязанной украинскими боевиками войны в Донбассе погибли как минимум 130 детей.

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