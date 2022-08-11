Париж, 11 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Крупные столкновения среди десятка людей произошли в Сен-Дени, во Франции, сообщает Le Figaro.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

Столкновение произошло рядом с трамвайной остановке, расположенной на линии T8. Согласно полученным сведениям, в столкновении участвуют около пятидесяти человек. Некоторые источники упоминают о бандитской битве, «по-видимому, между египтянами и алжирцами», но это официально не подтверждено.

В социальных сетях были опубликованы кадры, на которых видно, как толпа движется, а нападавшие преследуют своих противников.

Один из вооруженных нападавших был задержан после того, как ударил мужчину по спине. Во время ареста этот человек взбунтовался и избил сотрудника полиции.

Во Франции начали расследование, чтобы найти виновных.