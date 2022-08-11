Мурманск, 11 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Целью кадровой политики России в Арктике является создание к 2035 году 200 тысяч новых рабочих мест. Об этом заявил Сослан Абисалов, директор департамента развития Арктической зоны Минвостокразвития России, на открытии чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям в Мурманске.

Minvr. gov.ru Сослан Абисалов

Помимо этого, Сослан Абисалов отметил, что 547 проектов стали резидентами АЗРФ. Общий объём инвестиций в российскую Арктику приближается к 1,5 трлн рублей.

Отметим, что в Мурманске в соответствии с планом основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах в период с 10 по 14 августа проходит первый чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Арктике 20% проектов из 500, которые уже реализуются, — это проекты в сфере туризма. Это основной двигатель развития арктических регионов, который тянет за собой и сферу услуг, и многие другие проекты. Об этом заявил 9 августа глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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