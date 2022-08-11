Вашингтон, 11 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Американский велогонщик Джексон Нэш пожизненно дисквалифицирован за применение допинга. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба американского антидопингового агентства (USADA).

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Отмечается, что в 2021 году USADA получило информацию от осведомителя и начало расследование.

В результате были получены доказательства того, что Нэш нарушил семь пунктов антидопинговых правил, включая применение запрещённых веществ — тестостерона, оксандролона, кленбутерола и анастрозола.

Также было установлено, что Нэш продавал или пытался продавать запрещённые препараты и склонял других спортсменов к их использованию.

Пожизненная дисквалификация велогонщик отсчитывается с 30 июня 2022 года. Кроме того, его результаты с 15 декабря 2021 года будут аннулированы, он должен будет выигранные в этот период медали и призовые деньги.