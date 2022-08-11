Якутск, 11 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина, министр образования и науки региона Ирина Любимова и мэр Якутска Евгений Григорьев получили представления с требованием соблюдать закон при реализации национальных проектов. Одним из нарушений был простой оборудования станции водоочистки в Хангаласском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы

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Кроме того, надзорное ведомство потребовало, чтобы в регионе были вовремя завершены ремонты учреждений образования и их график не был сорван. Внимание представителей власти также акцентировали на необходимости эффективного сопровождения мероприятий нацпроектов и недопущении срывов программных мероприятий

«Пресечены прокурорами нарушения законодательства о бюджете и закупках, факты отсутствия должного контроля за сроками и качеством проводимых работ, оплаты фактически не выполненных работ, в связи с чем, в том числе рассмотрены вопросы об уголовном преследовании», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Намском районе Якутии идёт отставание от графика по капитальному ремонту двух школ, который проводится в рамках нацпроекта «Образование». Работы могут не успеть завершить до начала учебного года из-за отставания от графика.