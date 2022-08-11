Москва, , 10:35 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах повреждения железной дороги в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

Повреждение одного из рельсов обнаружили на 28-м километре железной дороги Льгов — Суджа. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курской области организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области доложить о первоначально проведенных проверочных мероприятиях и об обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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