Москва, , 10:35 — REGNUM В России спрос на приобретение вторичного жилья будет стагнировать до тех пор, пока цены на вторичную недвижимость не скорректируются по сравнению с новостройками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Сделки с недвижимостью (сс) rawpixel

«Сейчас значительную долю покупателей оттягивают на себя новостройки с субсидированными ставками 0,01% и рассрочкой на 30 лет. Спрос на новостройки будет расти, так как уровень предпочтений по комфорту у покупателей растет, их требования к жилым объектам будут расти, все больше людей будет выбирать жилье в новых жилых комплексах с развивающейся инфраструктурой, — сказала Степанова. — При этом стоит отметить, что уровень закредитованности населения в России все еще низкий по сравнению с зарубежными странами. В долгосрочной перспективе 3-5 лет жители РФ привыкнут к текущему уровню цен на недвижимость, и по мере восстановления экономики спрос на рынке недвижимости тоже восстановится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России как на первичном, так и на вторичном рынках жилья платежеспособный спрос останется сниженным.

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