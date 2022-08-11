Донецк, 11 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Украинская артиллерия нанесла удары по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Об этом 11 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 9:16 с позиций ВСУ в Красногоровке был нанесён удар по Кировскому району Донецка, выпущено три снаряда калибра 152 мм. В 9:30 с позиций в Нетайлово по Куйбышевскому району Донецка выпустили три снаряда калибра 152 мм.

Ранее украинские войска атаковали Горловку.