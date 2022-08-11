Киев, 11 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдёт на второй срок. Об этом сообщил украинский телеканал «Пятый».

President.gov.ua Алексей Арестович

«Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдёт на второй срок», — проинформировал «Пятый» в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арестович заявил, что не намерен «подрезать» Зеленского, если тот попробует переизбраться.

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