Москва, 11 августа 2022, 10:33 — REGNUM На российском первичном рынке жилья не наблюдается устойчивой тенденции снижения цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
«В некоторых регионах России сейчас можно наблюдать небольшое снижение цен, прежде всего на вторичном рынке недвижимости. На первичном рынке застройщики в основной массе цены держат и стараются привлекать покупателей скидками на сопутствующие услуги, дополнительными опциями как бонусами. Но цены на стройматериалы и рабочую силу продолжают расти, что не может не сказаться на будущем повышении цен на квадратные метры, — сказала Степанова. — Сейчас мы наблюдаем плавное снижение цен на вторичном рынке недвижимости при падении количества заключаемых сделок. И это плавное снижение цен может продлиться 1,5-2 года. На первичном рынке устойчивой тенденции снижения цен не наблюдается».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко заявил, что в настоящее время в РФ нет причин для сильного роста цен на недвижимость.
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