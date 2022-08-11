Москва, 11 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. На российском первичном рынке жилья не наблюдается устойчивой тенденции снижения цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

(сс) nattanan23 Собственное жилье

«В некоторых регионах России сейчас можно наблюдать небольшое снижение цен, прежде всего на вторичном рынке недвижимости. На первичном рынке застройщики в основной массе цены держат и стараются привлекать покупателей скидками на сопутствующие услуги, дополнительными опциями как бонусами. Но цены на стройматериалы и рабочую силу продолжают расти, что не может не сказаться на будущем повышении цен на квадратные метры, — сказала Степанова. — Сейчас мы наблюдаем плавное снижение цен на вторичном рынке недвижимости при падении количества заключаемых сделок. И это плавное снижение цен может продлиться 1,5-2 года. На первичном рынке устойчивой тенденции снижения цен не наблюдается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко заявил, что в настоящее время в РФ нет причин для сильного роста цен на недвижимость.