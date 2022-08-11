Екатеринбург, 11 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Жительницу Екатеринбурга будут судить за избиение до смерти собственного ребёнка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Трагедия произошла в марте 2022 года. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда нанесла множественные удары сыну 2021 года рождения. В результате ребёнок получил перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму. Мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным областной прокуратуры, за первое полугодие 2022 года в регионе зарегистрированы 2080 преступлений особой тяжести. За аналогичный период прошлого года зарегистрированы 2764 таких преступления.