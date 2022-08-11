Донецк, 11 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 августа сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 8:35 зафиксирован удар с позиций ВСУ в городе Дзержинск. По Никитовскому району Горловки было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска атаковали посёлок Гольмовский.