Ярославль, 11 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Ярославец похитил 25 тонн лома, занижая вес сдаваемого его фирмой металлолома. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

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Мужчина работал в фирме, которая занималась утилизацией лома чёрных и цветных металлов.

«В августе 2020 года между организацией, в которой работал обвиняемый, и фирмой, занимающейся приемкой металлолома, был заключен договор купли-продажи, согласно которому организация передавала образовавшийся в процессе своей хозяйственной деятельности и принадлежащий последней лом металла и металлическую стружку», — пояснили в ярославской полиции.

Пользуясь своим служебным положением, ярославец с сентября по ноябрь 2020 года занижал вес сдаваемых металлов, а разницу продавал.

«Всего за указанный период обвиняемый совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащего юридическому лицу лома металла общим весом более 25 тонн стоимостью около 385 тысяч рублей, деньгами распорядился по своему усмотрению», — рассказали в МВД.

Сейчас расследование уголовного дела о мошенничестве завершено, материалы переданы в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.