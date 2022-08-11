Москва, , 10:29 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию более 150 км дорог сообщается на портале мэра столицы.

Автодорога Oleg1959

За 10 лет (с 2012 года) общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог в ТиНАО составила свыше 320 км. Были реконструированы Калужское и Киевское шоссе, построен участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Количество автобусных маршрутов в Новой Москве увеличилось за 10 лет на 77%. Во второй половине 2022 года планируется ввести в эксплуатацию дорог протяженностью более 23 км. К 2035 году протяженность улично-дорожной сети здесь достигнет 2100 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в 2022–2024 гг. планируется построить 185 км автомобильных дорог.

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