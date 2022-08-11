Ульяновск, 11 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении шестерых студентов одного из образовательных учреждений. Их обвинили в даче взятки, сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Под уголовное преследование попали шесть студентов техникума в Барыше. Правоохранители считают, что в 2021 году они дали преподавателю по 4 тыс. рублей взятки каждый. По версии следствия, деньги были переданы за написание за них письменных экзаменационных работ для получения в дальнейшем диплома об окончании техникума.

Шестерых студентов обвинили в даче мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Материалы дела переданы в суд.

В ведомстве добавляют, что данные эпизоды преступной деятельности выявлены при расследовании дела по факту получения взятки преподавателем техникума. В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается.

Это не первые уголовные дела в 2022 году в Ульяновской области по факту взяточничества в образовательных учреждениях. Напомним, что в феврале 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении педагога транспортного учебного заведения. Его подозревают в посредничестве в передаче взятки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из школ, которую подозревают в получении взятки.

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