Кемерово, 11 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 11 августа на лечении находятся 1884 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 226 новых носителей коронавируса. За это же время 184 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 169 597 случаев заражения коронавирусом, 165 172 пациента выздоровели, 2541 человек скончался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 10 августа на лечении оставались 1845 пациентов с коронавирусом, за сутки было выявлено 203 носителя коронавируса.

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