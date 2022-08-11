Анкара, 11 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Судно с зерном не смогло выйти из украинского порта Черноморск из-за погодных условий, сообщило 11 августа министерство обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна с Украины

«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выход двух судов с продовольствием из украинского Черноморска разрешил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Читайте также: СКЦ в Стамбуле разрешил выход ещё двух судов с украинским зерном