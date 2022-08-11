Сеул, , 10:30 — REGNUM В преддверии своего визита в Южную Корею генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования родным и близким жертв проливных дождей, обрушившихся на центральные регионы страны. Об этом сообщает KBS.

Антониу Гутерреш Un.org

Сообщается, что 11 августа генсек ООН прибывает в Сеул из Улан-Батора.

В ходе визита он встретится с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и министром иностранных дел Пак Чином, с которыми обсудит международные проблемы и ситуацию на Корейском полуострове, включая денуклеаризацию КНДР.

Напомним, что Антониу Гутерреш посещал Южную Корею в 2018 году, когда в городе Пхёнчхан проводились Зимние Олимпийские игры.

Между тем премьер-министр Японии Фумио Кисида также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в в Южной Корее, а также пожелал жителям страны как можно скорее преодолеть последствия стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв наводнений, вызванный сильнейшими за последние 80 лет ливнями в Южной Корее, выросло до 19 человек.

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