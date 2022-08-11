Иркутск, 11 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Действие четырех территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Иркутской области продлили на два года, сообщает 11 августа телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Действие четырех ТОСЭР в Иркутской области продлили на два года

Постановление Правительства РФ коснется четырех моногородов Иркутской области. ТОСЭР «Усолье-Сибирское» будет действовать до 2028 года, «Саянск» и «Черемхово» — до 2030, «Тулун» — до 2031.

«Пандемия, а затем санкционное давление оказали влияние на все сферы. Продление действия ТОСЭР позволит резидентам еще на два года сохранить льготы и выполнить взятые обязательства», — подчеркнул первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

На данный момент во всех ТОСЭР Иркутской области зарегистрировано 25 резидентов: 12 на территории города Усолье-Сибирское, шесть в Тулуне, четыре в Саянске, три в Черемхово.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области расположено наибольшее количество преференциальных для предпринимательства территорий по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа (особая экономическая зона туристко-рекреационного типа «Ворота Байкала» и 4 территории опережающего социально-экономического развития в моногородах Усолье-Сибирское, Тулун, Саянск, Черемхово), но анализ данных о работе в регионе ТОСЭР за 2021 г. показал, что данная работа ведется не на должном уровне. Об этом в ходе визита в Приангарье 1 июня сообщил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на рабочей встрече с резидентами.

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