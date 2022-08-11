Рязань, 11 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Уголовное дело о сокрытии убийства заведено следователями после обнаружения во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области тела местного жителя. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

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При этом, как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, фигурантом дела является «скопинский маньяк» Виктор Мохов, в доме которого произошло преступление и который подозревается в помощи подозреваемому в совершении преступления.

Уточняется, что 7 августа во дворе одного из заброшенных домов Скопинского района было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти.

«По данному факту Скопинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, 2 августа 39-летний подозреваемый в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения нанес потерпевшему удар локтевым сгибом руки в область передней поверхности шеи, в результате чего тот скончался, и его тело подозреваемый вместе со своим знакомым перенесли во двор заброшенного дома.

Кроме того, отмечается, что подозреваемым по этому делу является мужчина 1950 года рождения, который ранее судим за похищение двух несовершеннолетних, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и который признался в совершённых преступлениях.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что восемь подозреваемых, каждый из которых моложе 18 лет, признались в причастности к убийству мужчины в уезде Юнчан провинции Ганьсу в центральном Китае.