Москва, , 10:26 — REGNUM В законе необходимо закрепить возможность использования малым и средним бизнесом мобильного приложения в качестве альтернативы онлайн-кассам, отметил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Малый бизнес Светлана Шаповалова, ИА REGNUM

Сейчас индивидуальные предприниматели обязаны применять при торговле контрольно-кассовую технику или онлайн-кассы, однако, использование онлайн-касс для небольших предприятий влечёт за собой финансовые издержки при их обслуживании, пояснил депутат.

Дёмин напомнил, что отсутствие необходимости самозанятым покупать онлайн-кассы позволило создать благоприятные условия для масштабной легализации самозанятых и ведения ими предпринимательской деятельности без нарушения прав потребителей.

«Поэтому я предлагаю законодательно закрепить возможность использования кассового программного обеспечения на базе мобильного телефона по аналогии с уже существующим приложением «Мой налог» в качестве альтернативы применению онлайн-касс. Считаю, что это позволит снизить издержки для бизнеса и будет способствовать реализации поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации в части создания максимальной экономической свободы для предпринимателей в условиях внешнего санкционного давления», — отметил парламентарий в своём телеграм-канале.

Дёмин добавил, что уже направил свое предложение в Минфин, Минэкономразвития и помощнику президента Максиму Орешкину.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о появлении новых кредитов с льготным периодом, предполагающим ставки в 4,5% для малого бизнеса и 3% для среднего бизнеса.

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