Ереван, 11 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в регионе и последние пограничные инциденты с Азербайджаном с иранским президентом Ибрагимом Раиси в ходе телефонной беседы. Об этом сообщает 11 августа пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Пашинян и Раиси обсудили вопросы, связанные с развитием ситуации в регионе и вызовами безопасности. Армянский премьер подробно рассказал собеседнику о недавних пограничных инцидентов между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении.

«В контексте установления стабильности и мира в регионе Пашинян подчеркнул важность полного выполнения трёхсторонних соглашений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Раиси заявил о неприятии Ираном каких-либо геополитических изменений на Кавказе.

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