Москва, , 10:29 — REGNUM ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» 16 августа 2022 года в рамках соответствующего тендера планирует приобрести для своих нужд бронированный автомобиль TOYOTA Land Cruiser 300. Тендер стартует с начальной ценой 26,4 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Toyota Land Cruiser Toyota.ru

Источник финансирования — собственные средства.

Уточняется, что бронирование автомобиля должно быть осуществлено в России, а выпущен автомобиль должен быть не ранее 2021 года, но быть новым и не бывшим в употреблении. В автомобиле должна быть броневая противоосколочная защита пола, бронированная защита крыши, бронированные стёкла с внутренним противоосколочным покрытием, а также выполнена перетяжка пулеулавливателей замшей «Alсantara», должна быть автоматическая противопожарная система в моторном отсеке и переговорное устройство «салон-улица».

Речь идёт о тёмном TOYOTA Land Cruiser 300 в комплектации «70-th Anniversary» или эквиваленте.

Поставщик должен подтвердить, что в момент заключения договора, автомобиль есть в наличии на складе поставщика и зарезервирован для передачи заказчику.