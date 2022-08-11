Уфа, 11 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Практику привлечения к ответственности шумных соседей намерены проанализировать в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома

Сообщается, что председатель регионального госсобрания Константин Толкачев дал поручение осенью снова вернуться к теме исполнения законов о тишине.

Отмечается, что региональным законом об обеспечении покоя граждан и тишины предписано жителям многоквартирных домов соблюдать тишину ночью с 23:00 до 07:00 часов, в выходные дни до 09:00 часов, а также днем с 13:00 до 15:00 часов.

«К сожалению, приходится констатировать, что закон не всегда работает так, как хотелось бы. К депутатам поступают обращения граждан, которые долгое время страдают от шумных соседей и не могут отстоять свое право на тишину. Зачастую люди по привычке обращаются в полицию и не знают, что это прерогатива административных комиссий. Но эффективность их работы пока оставляет желать лучшего», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Он отметил, что в результате шумные соседи очень часто остаются безнаказанными, продолжая нарушать режим покоя и тишины.

«В осеннюю сессию необходимо вернуться к этому вопросу, совместно с представителями МВД, Госкомитета по делам юстиции, административных комиссий, органов местного самоуправления. Нужно проанализировать практику привлечения нарушителей к ответственности, опыт административных комиссий, выслушать позицию МВД и муниципалитетов», — заявил он.