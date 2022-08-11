Донецк, , 10:22 — REGNUM Киевские власти оказались даже более безумными, чем о них думали, отметил 11 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко, комментируя атаки на Запорожскую АЭС и пивзавод в Донецке.

Запорожская АЭС Ralf1969

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

Как сообщалось ранее, вечером 10 августа ВСУ нанесли серию прицельных ударов по пивзаводу в Донецке. Произошла утечка аммиака.

Также сообщалось, что попытки ВСУ нанести удары по Запорожской АЭС и Энергодару не увенчались успехам благодаря работе систем ПВО.

«Они реально готовы устраивать техногенные и даже ядерные катастрофы. Они опасны не только для нас, но и для всего мира. Видимо, в Европе и США ещё не до конца понимают, кого они взрастили, и возможные последствия. Нам, как и много раз уже в истории, вновь досталась священная задача спасти человечество от этих безумцев», — отметил военкор.