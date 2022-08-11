Москва, 11 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Уже ближайшей зимой прямые рейсы из России на территорию Кубы могут быть возобновлены. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

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«По этому вопросу мы продолжаем работать вместе, чтобы найти решение как можно скорее. Весьма вероятно, что к осени у нас будет больше понимания, а зимой рейсы частично будут возобновлены», — сказал Пенья.

По его словам, Россия была почти единственной страной, которая сохранила поток туристов в период пандемии коронавируса, и экономике Кубы важно восстановить этот сегмент для РФ.