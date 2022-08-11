Монца, Италия, , 10:19 — REGNUM Генеральный директор итальянского футбольного клуба «Монца» Адриано Галлиани предложил учредить Суперлигу, в которой не будут участвовать английские клубы. Об этом 11 августа сообщает Daily Mail.

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Галлиани отметил, что клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) зарабатывают в четыре раза больше, чем команды итальянской Серии А.

По его словам, «Монца» получит €33 млн за телевизионные права, из которых €3 млн нужно отдать Серии B. При этом только что вышедший в АПЛ «Ноттингем Форест» получает €160 млн.

«Как мне остановить такую тенденцию в мировой экономике? Brexit должен быть и в футболе. Без англичан это будет настоящее европейское соревнование», — сказал Галлиани.