Москва, , 10:18 — REGNUM Кадры боевой стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе военной спецоперации на Украине опубликованы 11 августа Министерством обороны России.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сначала артиллеристы совершают скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, затем, основываясь на разведданных беспилотников, разворачивают и наводят установки «Град» на позиции украинских националистов.

«В ходе ракетного удара был уничтожен укрепленный склад, позиция средств РЭБ и пять машин подвоза боеприпасов для американских 155-мм гаубиц М777», — уточнили в оборонном ведомстве.

После завершения огневого поражения противника, расчёт меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

Читайте также: ВКС России уничтожили в ДНР склад боеприпасов и до 30 украинских военных

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 10 августа военно-космические силы России уничтожили в Красногоровке Донецкой Народной Республики склад боеприпасов вооружённых украинских формирований, в результате чего были ликвидировано до 30 киевских боевиков.