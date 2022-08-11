Москва, 11 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Кадры боевой стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе военной спецоперации на Украине опубликованы 11 августа Министерством обороны России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Сначала артиллеристы совершают скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, затем, основываясь на разведданных беспилотников, разворачивают и наводят установки «Град» на позиции украинских националистов.

«В ходе ракетного удара был уничтожен укрепленный склад, позиция средств РЭБ и пять машин подвоза боеприпасов для американских 155-мм гаубиц М777», — уточнили в оборонном ведомстве.

После завершения огневого поражения противника, расчёт меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 10 августа военно-космические силы России уничтожили в Красногоровке Донецкой Народной Республики склад боеприпасов вооружённых украинских формирований, в результате чего были ликвидировано до 30 киевских боевиков.