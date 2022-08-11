Лозанна, Швейцария, 11 августа 2022, 10:17 — REGNUM Спортсменов из России и Белоруссии не рекомендуется приглашать на международные соревнования. Об этом 11 августа заявил глава МОК Томас Бах.

Томас Бах
Томас Бах

По его словам, сейчас не время менять рекомендации или отношение.

«Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов», — сказал Томас Бах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бах уже выступал со схожими заявлениями.