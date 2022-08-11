Лозанна, Швейцария, 11 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Спортсменов из России и Белоруссии не рекомендуется приглашать на международные соревнования. Об этом 11 августа заявил глава МОК Томас Бах.

Томас Бах

По его словам, сейчас не время менять рекомендации или отношение.

«Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов», — сказал Томас Бах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бах уже выступал со схожими заявлениями.