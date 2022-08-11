Ярославль, 11 августа 2022, 10:17 — REGNUM После продажи троллейбусной диспетчерской водители и кондуктора троллейбусов вынуждены ходить в туалет на железнодорожном вокзале. Об этом рассказал депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.
Здание троллейбусной диспетчерской на улице Гагарина в Ярославле было продано мэрией в конце июня 2022 года. И, как говорит депутат, теперь у работников «Яргорэлектротранса» множество проблем.
Также законодатель обратил внимание на еще один факт. Само здание мэрия продала за 2 миллиона 194 тысячи рублей. Новый собственник немедленно выставил его на перепродажу, но уже за 2,7 миллиона.
Сейчас в Ярославле работает 7 троллейбусных маршрутов, средняя численность работников «Яргорэлектротранса» — около тысячи человек.