Ярославль, 11 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. После продажи троллейбусной диспетчерской водители и кондуктора троллейбусов вынуждены ходить в туалет на железнодорожном вокзале. Об этом рассказал депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.

City-yaroslavl.ru Троллейбус в Ярославле

Здание троллейбусной диспетчерской на улице Гагарина в Ярославле было продано мэрией в конце июня 2022 года. И, как говорит депутат, теперь у работников «Яргорэлектротранса» множество проблем.

«Раньше работники транспортного предприятия могли здесь пообедать (в диспетчерской была микроволновка), элементарно сходить в туалет или вымыть руки. Теперь им предлагается справлять свои физиологические потребности в диспетчерской на Ухтомского или на вокзале Ярославль-Главный. На обед они ездят в единственное оставшееся после «реформ» троллейбусное депо. И всё это в условиях острой нехватки кадров», — рассказал депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.

Также законодатель обратил внимание на еще один факт. Само здание мэрия продала за 2 миллиона 194 тысячи рублей. Новый собственник немедленно выставил его на перепродажу, но уже за 2,7 миллиона.

«Вопрос: какую цель преследовали власти — получить дополнительные 2 миллиона рублей, ухудшив условия труда и отдыха работников одного из крупнейших предприятий города? Продешевили, получается», — констатирует депутат.

Сейчас в Ярославле работает 7 троллейбусных маршрутов, средняя численность работников «Яргорэлектротранса» — около тысячи человек.