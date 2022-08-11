Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Игра Moonscars от американского издателя Humble Games выйдет 26 сентября 2022 года. Анонс состоялся на странице проекта в Twitter.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Игра станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC. Проект также появится в Xbox Game Pass.

Напомним, что игра Moonscars — это двухмерный экшен-платформер. Он расскажет историю воина по имени Грей Ирма, сделанного из глины, который ищет скульптора создавшего его, чтобы разгадать тайну своего существования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сети появились первые оценки PC-версии Marvel’s Spider-Man Remastered