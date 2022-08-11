Донецк, , 10:16 — REGNUM Удары ВСУ на цистернам с аммиаком на пивзаводе в Донецке были прицельными, написал 11 августа в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

Донецк. Коксохимический завод Andrew Butko

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«Весь обстрел наблюдал в течение получаса, падало в одно и то же место, что говорит о том, что били точно по заданной цели», — отметил он.

Как сообщалось ранее, вечером 10 августа ВСУ нанесли серию прицельных ударов по пивзаводу в Донецке. Произошла утечка аммиака.