Донецк, 11 августа 2022, 10:16 — REGNUM Удары ВСУ на цистернам с аммиаком на пивзаводе в Донецке были прицельными, написал 11 августа в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.
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«Весь обстрел наблюдал в течение получаса, падало в одно и то же место, что говорит о том, что били точно по заданной цели», — отметил он.
Как сообщалось ранее, вечером 10 августа ВСУ нанесли серию прицельных ударов по пивзаводу в Донецке. Произошла утечка аммиака.