Донецк, 11 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Удары ВСУ по цистернам с аммиаком на пивзаводе в Донецке были прицельными, написал 11 августа в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

Andrew Butko Донецк. Коксохимический завод

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

«Весь обстрел наблюдал в течение получаса, падало в одно и то же место, что говорит о том, что били точно по заданной цели», — отметил он.

Как сообщалось ранее, вечером 10 августа ВСУ нанесли серию прицельных ударов по пивзаводу в Донецке. Произошла утечка аммиака.