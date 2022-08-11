Пенза, 11 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Покупка книги в магазинах Пензенской области в июне 2022 года в среднем обошлась в 433 рубля. В сравнении с декабрем 2021 года произошло удорожание на 7,2%, передает Пензастат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книжный магазин

По официальной информации, по отношению к маю 2022 года книги в июне подорожали на 0,3%.

Всего в Пензенской области насчитывается 470 библиотек, из них две государственные.

По данным Российской книжной палаты, за первый квартал 2022 года выпущено 3078 книг и брошюр общим тиражом 90 млн экземпляров, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, инфляция в России по состоянию на 8 августа замедлилась до 15,01% в годовом выражении с 15,30% неделей ранее. Среди непродовольственных товаров возобновился рост цен — они выросли в среднем на 0,07% после нулевой динамики на предыдущей неделе. В секторе продовольственных товаров за последнюю неделю цены снизились на 0,32%.

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