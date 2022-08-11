Москва, 11 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Власти Кубы поддерживают торговые отношения со странами БРИКС. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья, комментируя вопрос о возможности присоединения к БРИКС.

(сс) www slоn pics Флаги стран БРИКС

«Куба поддерживает торговые отношения со странами объединения, подчеркивая важность сотрудничества с Россией и Китаем в различных отраслях экономики», — сказал Пенья.

По его словам, тенденция на расширение БРИКС дает надежду на достижение многополярного мира.