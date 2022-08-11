Москва, 11 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Решение Вашингтона об исключении трёх латиноамериканских государств из состава участников саммита Америк привело к фиаско. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

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«Предлог, использованный организаторами этого саммита, которые решили исключить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа за то, что они, так сказать, недостаточно «демократичны», привел к полному фиаско. Солидарность и братство народов Латинской Америки и Карибского бассейна возобладали, и снова доказали, что Куба не одинока перед лицом имперских угроз», — сказал Пенья.

По его словам, Куба уже привыкла «к необоснованным обвинениям США и угрозам», а также подчеркнул, что реакция латиноамериканских государств и граждан продемонстрировала, что время абсолютной гегемонии США на континенте ушло в прошлое.