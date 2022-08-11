Новосибирск, 11 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области на фасадах зданий в честь новосибирцев-героев Донбасса появятся муралы, которые представляют собой вид монументальной живописи, крупноформатные изображения. Их размещение проводится при софинансировании Фонда президентских грантов. Муралы уже появляются в Новосибирске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Мурал на фасаде дома в Солнечнодольске, Ставропольский край

«Это очень важно для увековечения памяти наших воинов, отдавших жизни за то, чтобы жители Донецкой и Луганской Народных Республик жили под мирным небом, — отметила заместитель министра региональной политики региона Светлана Шибаева. — Работа по размещению муралов будет продолжена при поддержке правительства Новосибирской области, органов местного самоуправления, благотворителей и с учётом предложений неравнодушных жителей региона».

Напомним, ранее мэру Новосибирска Анатолию Локтю пришлось извиняться за своих подчинённых, которые отказали в установке мемориальной доски на фасаде школы в память о погибшем во время спецоперации ефрейторе Камиле Хабибназарове.