Среднеуральск, Свердловская область, , 10:34 — REGNUM В Среднеуральске Свердловской области организована проверка по факту снижения напора холодной воды в жилых домах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в ходе плановых ремонтных работ теплосетей Среднеуральска вышло из строя насосное оборудование. Это стало причиной снижения напора холодной воды в части жилых домов.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению водоснабжения. В частности, специалисты осуществляют ремонт имеющегося оборудования и монтаж дополнительного насосного оборудования скважин. До окончания работ организован подвоз воды населению.