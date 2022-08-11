Бербанк, США, 11 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Издания, которым предоставили доступ к PC-версии игры Marvel’s Spider-Man Remastered от Insomniac Games до ее релиза, уже высказали свое мнение. Информация об этом появилась на сайте IXBT.

Скриншот игрового процесса Видеоигра Marvel’s Spider-Man

«Сюжет по-прежнему превосходен, бои увлекательные, а полеты на паутине практически идеальны», — пишет издание VGC.

«Превосходный основной игровой цикл не сильно изменился со времен оригинального выпуска для PlayStation 4», — пишет издание PC Mag.

«Это одна из самых невероятных анимационных работ, которые вы когда-либо видели в видеоиграх», — пишет издание PC Gamer.

Напомним, что игра Spider-Man Remastered — это порт игры Spider-Man для PC. Оригинальный проект вышел в 2018 году для PlayStation 4, его средняя оценка на Metacritic составляет 86 баллов из 100.