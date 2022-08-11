Энергодар, Украина, , 10:13 — REGNUM Вооружённые украинские формирования предприняли новые попытки атак ракетами и беспилотниками по городу Энергодару и Запорожской АЭС, которые были отражены системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 11 августа написал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ Министерство обороны России

«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА», — отметил он в своём сообщении.

Также Рогов подчеркнул, что российские системы ПВО смогли отразить все атаки украинских ракет и беспилотников и добавил, что позиции артиллерии врага подавляются в рамках контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике за сутки в результате украинских обстрелов погибли четыре мирных жителя.