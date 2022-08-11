Степанакерт, , 10:12 — REGNUM Обстановка в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения продолжает оставаться напряжённой. Об этом говорится в официальном заявлении минобороны республики.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ночь с 10 на 11 августа и по состоянию на 09:00 утра оперативная обстановка на линии соприкосновения была относительно стабильной, несмотря на определенную напряжённость», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже нет случаев нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны. Российские миротворцы продолжают предпринимать меры по стабилизации обстановки.

Напомним, 10 августа в Нагорном Карабахе объявили демобилизацию с военной службы всех, кого призвали в рамках частичной мобилизации, объявленной 3 августа.

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