Степанакерт, 11 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Обстановка в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения продолжает оставаться напряжённой. Об этом говорится в официальном заявлении минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В ночь с 10 на 11 августа и по состоянию на 09:00 утра оперативная обстановка на линии соприкосновения была относительно стабильной, несмотря на определенную напряжённость», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже нет случаев нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны. Российские миротворцы продолжают предпринимать меры по стабилизации обстановки.

Напомним, 10 августа в Нагорном Карабахе объявили демобилизацию с военной службы всех, кого призвали в рамках частичной мобилизации, объявленной 3 августа.