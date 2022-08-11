Барнаул, , 10:12 — REGNUM Всеобщего жесткого запрета выдачи виз для граждан России Евросоюзом не будет реализовано, считает депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас ограничить для российских граждан посещение европейских стран и повестку седьмого пакета антироссийских санкций ЕС, она пояснила:

Алтай © Светлана Шаповалова

«Скорее всего, будет некая информационная игра с эпизодическими пугалками о таких ограничениях с минимальным точечным воплощением в жизнь. Запрет, если он будет реализован, ухудшит дела в туристическом секторе Европы, а политические дивиденды от такого решения будут кратковременными и в перспективе сыграют против инициаторов. В целом международная ситуация переключает туристов-россиян на внутренний рынок и способствует развитию интереса к Алтаю.

Я сама очень люблю отдых в Республике Алтай. Однако отмечу, что отдых в странах ЕС и на Алтае разный по своему наполнению, инфраструктуре, доступности. Любитель европейских оперных театров, музеев или ленивый «пляжный» отпускник — «море-солнце-пляж» не найдут на нашем прекрасном Алтае реализации своих рекреационных потребностей. Поэтому, конечно, туризм на Алтае будет развиваться, подпитываясь сегодняшней международной повесткой, но это развитие будет проходить в определенных направлениях туризма. Например, активный туризм, экотуризм, оздоровительный.

И это хорошо. Нет никакой нужды удовлетворять слишком широкий круг различных видов туристов. Нужно развивать сильные стороны нашего прекрасного места, не допуская избытка антропогенного воздействия на природу. Сила Алтая в природе».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа, о том, что Европейский союз неизбежно придет к полному запрету выдачи виз для граждан России, заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

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