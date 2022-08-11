Москва, 11 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Москве к национальному проекту «Производительность труда присоединился крупнейший производитель колбас и мясных деликатесов, сообщается 11 августа на портале мэра столицы.

TOrange.biz Сосиски

Нацпроект поможет увеличить объёмы выпуска сосисок в Москве в ближайшие полгода на 10%. Коллектив предприятия пытается сократить время процесса производства. Планируется, что цикл от входа сырья до выхода готовой продукции сократится с 48 часов на 5%.

В настоящее время сотрудники предприятия обучаются инструментам бережливого производства, что позволит устранить ключевые потери и увеличить производство сосисок.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда» получат 43 столичных предприятия. В 2022 году участниками нацпроекта могут стать 109 компаний.

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