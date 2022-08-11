Мадрид, 11 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. За поддержку Украины и сохранение единства ЕС придётся платить. Европейцам следует готовиться к этому, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País, опубликованном 11 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

По его словам, конфликт на Украине напрямую касается Европы. При этом помощь Украине в военном отношении не означает, что нет всевозможных усилий для переговоров.

«Граждане должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единство ЕС», — отметил Боррель.

Он также призвал европейцев быть готовыми к затяжному конфликту, пока идёт поиск политических решений. Странам юга Европы следует проявить солидарность с севером в энергетическом плане. Так, на Испанию приходится треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа, что делает эту страну возможными воротами для газа, альтернативного российскому.

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