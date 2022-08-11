Донецк, 11 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска совершили обстрел территории Донецкой Народной Республики 70 раз. Об этом 11 августа сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Всего за некалендарные сутки с 6:00 10 августа по 6:00 11 августа зафиксировано 70 обстрелов со стороны противника, выпущено 423 единицы различных боеприпасов.

В СЦКК поступили сведения о гибели четырёх мирных жителей, ещё 20 человек пострадали, получив ранения различной степени тяжести.